تهديد كاذب بقنبلة أثار ذعرا على طائرة سعودية متجهه إلى القاهرة

2017-05-10 - 1:45 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن شخصا يعاني من حالة نفسية هدد بتفجير طائرة أثناء رحلتها من جدة إلى القاهرة مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب يوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن شرطة المطار اعتقلت الرجل البالغ من العمر 61 عاما وهو عامل سابق بإحدى شركات الغزل والنسيج بعد أن هبطت الطائرة التابعة لشركة (فلاي ناس) السعودية في مطار القاهرة.

وذكرت بوابة الأهرام الحكومية أنه لم يتم العثور مع الراكب على أي متفجرات أو أسلحة تهدد سلامة الطائرة.

وقالت مصادر المطار إن السلطات بدأت في مراجعة ملفه الأمني وحالته الصحية ومن المرجح أن يتم عرضه على أحد الأطباء النفسيين.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط العام الماضي وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة ولقي كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا حتفهم.

وسقطت طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء في عام 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.