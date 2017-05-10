صور: السعودية تشن هجوماً واسعاً على حي المسورة ببلدة العوامية شرقي المملكة

2017-05-10 - 1:50 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات سعودية، شنت هجوماً دموياً واسعاً على حي المسورة الأثري ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرقي المملكة.

ووفق النشطاء فإن الهجوم بدأ عند الثانية والنصف من فجر اليوم الأربعاء 10 مايو/أيار 2017، مضيفين أن هذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من ناحية "عدد القوات المشاركة والمركبات العسكرية المدججة بالسلاح".

وأورد نشطاء تعرض مواطنين لإصابات، قائلين أن الخسائر المادية كبيرة جداً، لكن الخسائر البشرية لن يتم حصرها حتى الآن.

وتهاجم السلطات السعودية حي المسورة بين الحين والآخر، وتقول إنها تريد هدم الحي بأكمله لتنمية المنطقة.