» الخليج
صور: السعودية تشن هجوماً واسعاً على حي المسورة ببلدة العوامية شرقي المملكة
2017-05-10 - 1:50 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن قوات سعودية، شنت هجوماً دموياً واسعاً على حي المسورة الأثري ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرقي المملكة.
ووفق النشطاء فإن الهجوم بدأ عند الثانية والنصف من فجر اليوم الأربعاء 10 مايو/أيار 2017، مضيفين أن هذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من ناحية "عدد القوات المشاركة والمركبات العسكرية المدججة بالسلاح".
وأورد نشطاء تعرض مواطنين لإصابات، قائلين أن الخسائر المادية كبيرة جداً، لكن الخسائر البشرية لن يتم حصرها حتى الآن.
وتهاجم السلطات السعودية حي المسورة بين الحين والآخر، وتقول إنها تريد هدم الحي بأكمله لتنمية المنطقة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-10الكويت تطلق مشروع مبنى الركاب الجديد بمطارها الدولي
- 2017-05-10تهديد كاذب بقنبلة أثار ذعرا على طائرة سعودية متجهه إلى القاهرة
- 2017-05-08وزير الدفاع الإيراني يوجه تحذيرا للسعودية بعد تصريحات ولي ولي عهد المملكة
- 2017-05-06السعودية تدخل تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة
- 2017-05-06محافظ السعودية بأوبك: المنتجون يرون ضرورة لتمديد اتفاق النفط
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus