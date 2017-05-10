البحرين تمنع صحفيا ألمانيا انتقد سابقا سلمان بن إبراهيم من دخول البلاد لتغطية فعاليات كونجرس الفيفا

2017-05-10 - 2:15 م

مرآة البحرين (خاص): قال موقع ألماني أن السلطات البحرينية رفضت السماح لصحفي ألماني بالدخول إلى البلاد لتغطية اجتماع كونجرس الفيفا المنعقد في المنامة، دون إبرازها لأية أسباب أو تبريرات.

وأكد الموقع أن الصحفي الألماني روبرت كيمب، الذي كتب في السابق مقالات ناقدة للمرشح البحريني لرئاسة الفيفا سلمان بن إبراهيم آل خليفة، منع من دخول البحرين لحضور اجتماعات كونجرس الفيفا.

وقال الموقع أن كيمب انتقد مرارا الشيخ سلمان بن إبراهيم الذي يرأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويشغل منصب نائب رئيس الفيفا.

وقال منسق القسم الرياضي في ARD أكسل بلاكوسكي إن ما حدث مع كيمب "تدخل ضخم في مواجهة حرية الصحافة من قبل السلطات البحرينية" مؤكداً على أن "حرية الصحافة يجب أن يتم توفيرها لتغطية فعاليات يتم تنظيمها من قبل الفيفا".

وعبرت الفيفا في رسالة إلى ARD عن أسفها وعدم تكلل محاولاتها بالنجاح، في السماح لكميب بدخول البحرين.