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البحرين تمنع مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في "فلسطين وإسرائيل" من دخول البلاد
2017-05-10 - 2:18 م
مرآة البحرين: قال عمر شاكر مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين إن السلطات البحرينية منعته من دخول البلاد، حيث كان ينوي المشاركة في الضغط على كونجرس الفيفا.
وأوضح شاكر في تغريدة له إنه كان ينوي من زيارته البحرين "الضغط على كونجرس الفيفا لوقف رعاية المباريات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مردفاً أن "فضاء الحقوقيين يتقلص" في البحرين على حد تعبيره.
مُنعت من دخول البحرين. كنت أرغب في الضغط على @fifacom لوقف رعاية المباريات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فضاء الحقوقيين يتقلص. pic.twitter.com/Q2wDTxqr1i— Omar Shakir (@OmarSShakir) May 10, 2017
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