2017-05-10 - 2:18 م

مرآة البحرين: قال عمر شاكر مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين إن السلطات البحرينية منعته من دخول البلاد، حيث كان ينوي المشاركة في الضغط على كونجرس الفيفا.

وأوضح شاكر في تغريدة له إنه كان ينوي من زيارته البحرين "الضغط على كونجرس الفيفا لوقف رعاية المباريات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مردفاً أن "فضاء الحقوقيين يتقلص" في البحرين على حد تعبيره.