أسوشيتد برس: البحرين تمنع ناشطًا في هيومن رايتس ووتش من دخول أراضيها

2017-05-10 - 3:01 م

مرآة البحرين (خاص): ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن "ناشطًا في منظمة هيومن رايتس ووتش قال يوم الأربعاء إن البحرين منعته من دخول أراضيها لحضور المؤتمر السّنوي للفيفا حيث تواصل المملكة حملة قمع واسعة النّطاق ضد المعارضة".

وقال عمر شاكر، وهو مدير الملف الفلسطيني-الإسرائيلي في المنظمة، إنّه "أمل التحدث إلى مسؤولي الفيفا وآخرين حول مخاوفه بشأن فرق كرة القدم الإسرائيلية التي تلعب في مستوطنات الضفة الغربية".

شاكر كان قد وصل إلى البحرين عصر يوم الثلاثاء، وكان يعتزم الحصول على تأشيرة دخول لدى وصوله بجواز سفره الأمريكي كما فعل آخرون سابقًا لحضور المؤتمر العالمي لكرة القدم.

ولفتت الوكالة إلى أنّه "بدلًا من ذلك، احتجزته السّلطات داخل مطار المنامة الدّولي، واستجوبته لمدة ساعتين في حين كان رجال يرتدون قمصان الفيفا، وهم من وزارة الرياضة على ما يبدو، يراقبون بصمت"، مضيفة أنّه "في نهاية المطاف، قالوا إنّه "عمر شاكر" لا يستطيع دخول البحرين لأن اسمه ليس مُدرَجًا على اللائحة الرسمية للفيفا"، وإن مسؤولًا بحرينيًا غاضبًا قال له: "في حال لم تذهب لشراء تذكرة الآن، فإننا سنفعل ذلك بالقوة".

وقالت الوكالة إنّ شاكر غادر البحرين صباح الأربعاء. ولم تستجب الحكومة البحرينية فورًا لطلب التّعليق.

وكانت الفيفا قد نقلت مؤتمرها من كوالالمبور إلى البحرين بعد عدول ماليزيا عن استضافته [المؤتمر]، ذاكرة مشاكل في السماح بدخول بعض المندوبين إلى أراضيها، بمن في ذلك مسؤولين من إسرائيل.