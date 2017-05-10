القضاء العسكري في البحرين يؤكد أنه بدأ محاكمة مدنيين اثنين وآخر عسكري

2017-05-10 - 7:26 م

مرآة البحرين: أفادت مركز الاتصال (جهة حكومية) أن القضاء العسكري سيحاكم مدنيين اثنيين تتهمهم الحكومة "بارتكاب جرائم لغرض إرهابي"، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية.

وقال المركز أن القضاء العسكري ينظر لأول مرة في قضية ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو صفة عسكرية واثنان آخران غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية و منتسبي قوة الدفاع.

وكان الملك حمد بن عيسى قد صادق (4 أبريل/ نيسان 2017) على تعديلات دستورية تسمح بمحاكمة مدنيين عسكريا، ووصفت العفو الدولية، أمس، إحالة المعتقل سيد فاضل عباس على القضاء العسكري بـ "الضربة الخطيرة للعدالة".