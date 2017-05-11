بعد فرضها لغرامات باهظة… الداخلية تقول أن نسبة المخالفات المرورية انخفضت 75 بالمئة

2017-05-11 - 12:23 م

مرآة البحرين: قال مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور أسامة محمد بحر، أن نسبة المخالفات المرورية في شوارع البحرين الرئيسية قلت بنسبة 75 في المئة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 حتى ابريل/ نيسان 2017، متوقعاً أن تنخفض نسبة المخالفات خلال الأشهر المقبلة؛ بسبب ما أسماه "زيادة وعي السائقين ومستخدمي الطرق".

وقال بحر إن أكثر الحوادث تقع على شارع سرعته تتراوح ما بين 60 و80، ومن أبرز أسباب وقوع الحوادث هي الهاتف النقال والذي يأتي في المرتبة الأولى، وبعدها السرعة، وبعدها تجاوز الإشارة الضوئية، ولا يمكن أن يكون هناك حادث دون أن تكون هناك مخالفة أدت إلى وقوع هذا الحادث".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأربعاء (10 مايو/ أيار2017)، والذي نظمه مجلس بلدي المنطقة الشمالية في مقر المجلس.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت إدارة المرور من المخالفات وفرضت غرامات مالية باهظة ولأسباب اعتبرت "واهية"، وهو ما أدى لغضب واستياء شديد في صفوف المواطنين.

ومنذ العام 2015 بدأت البحرين بفرض ضرائب جديد لزيادة إيرادات الدولة، كما رفعت الدعم عن العديد من السلع والخدمات بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.