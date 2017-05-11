الأشغال شكلت مع المرور لجنة مشتركة لتعديل سرعة بعض الشوارع

2017-05-11 - 12:35 م

مرآة البحرين: قال مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كاظم عبد اللطيف: «إن هناك لجنة مشكلة من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور، اطلعت على معظم الشوارع التي يشتكي الناس من سرعتها كشارع المطار، وقد وضعنا توصيات لتعديل السرعات في بعض الشوارع، وسترفع للمجلس الأعلى للمرور للنظر فيها».

وأضاف عبداللطيف «إن هناك حزمة من المشاريع التي ستحل معظم الاختناقات المرورية التي تشهدها العديد من المناطق، والتي يشتكي منها الناس».

وعن أزمة المواقف في المنطقة الدبلوماسية، أوضح عبداللطيف أن المنطقة من أكثر المناطق التي تستقبل مترددين؛ لكونها تضم العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في الفترة الأخيرة قامت بتطوير جميع شوارع المنطقة الدبلوماسية وتوفير المواقف، مبيناً بأن الوزارة وجهت المستثمرين إلى استثمار الأراضي لإنشاء مواقف متعددة الأدوار. وذكر عبداللطيف أن الوزارة قامت بتخصيص مواقف متعددة الأدوار أمام وزارة الأسكان تسع ألف موقف، إضافة إلى أنه تم تخصيص مواقف للسيارات خلف مبنى وزارة الإسكان وتتسع إلى 800 سيارة.

ولفت عبداللطيف إلى أنه صدر مؤخراً قرار بتعديل تعرفة العداد من 100 فلس إلى 200 فلس.