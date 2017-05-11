الاستئناف: المؤبد لمتهم بإحداث تفجير في محطة وقود بسترة
2017-05-11 - 12:38 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، باعتبار معارضة متهم محكوم بالمؤبد كأن لم تكن؛ لعدم مثوله أمام القضاء.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين بإحداث تفجير عبوة بدورة مياه محطة وقود سترة، وببراءة المتهم الأول من تهمة مقاومة رجال الشرطة، في قضية إحداث تفجير وحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون العامين (2014) و(2015)، أحدثوا تفجيرا كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك بقصد ترويع الآمنين، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات «النتروسيليلوز وخليط البيروكلورات» دون ترخيص من وزير الداخلية، وللمتهمين الأول والثالث أنهما حازا سلاحين ناريين والذخيرة الخاصة بهما، بغير ترخيص من الداخلية وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
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