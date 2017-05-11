2017-05-11 - 12:39 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بالسجن 7 سنوات على 12 متهما بالهجوم على مركز شرطة سترة بالمولوتوف ووضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات، وبالسجن 3 سنوات على متهمين لم يتما الثامنة عشرة، وألزمتهم جميعا بأداء 212.5 دينارا قيمة التلفيات التي أحدثوها بمركز الشرطة، وأمرت المحكمة بمصادرة العبوة الوهمية وبقايا عبوات المولوتوف.

وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على المتهمين من الأول حتى السادس ومن الثامن حتى الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر، وبالسجن 3 سنوات على كل من السابع والثاني عشر.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات تخفيف عقوبة المتهمين الأخيرين، أنهما وإن جاوزا الخامسة عشرة إلا أنهما لم يبلغا الثامنة عشرة مما يتوافر بحقهما العذر المخفف عملا بنص المادتين، 70 و71 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 22 سبتمبر/ أيلول 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، وضعوا وآخرون مجهولون نموذجا محاكيا لأشكال المتفجرات على الطريق العام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أتلفوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكا عامة بأن أحدثوا تلفيات في مركز شرطة سترة بقصد إلقاء الرعب وإثارة الفتنة، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ووجهت النيابة للمتهم تهم الاشتراك في تجمهر مستخدمين العنف لتحقيق غايتهم، وحيازة مولوتوف.