قائد الجيش يكرم جنوداً عائدين من حرب اليمن

2017-05-11 - 12:54 م

مرآة البحرين: كرّم قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، عدداً من الجنود العائدين من حرب اليمن، ضمن القوات التي تقودها السعودية منذ مارس/آذار 2015.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن المشير خليفة بن أحمد كرم "مجموعة قوة الواجب الخاص/10 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، صباح أمس (الأربعاء) بالحرس الملكي".

وخلال حفل التكريم ألقى نجل الملك البحريني ناصر بن حمد، كلمة رحب فيها بقائد الجيش، ولاحقاً منح المشير خليفة بن أحمد الجنود والضباط أوسمة تقديرية باسم ملك البلاد، لمشاركتهم في الحرب على اليمن، معرباً عن "فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد".