أ ف ب: منع ممثل من منظمة هيومن رايتس ووتش من دخول البحرين للمشاركة في الجمعية العمومية للفيفا

2017-05-11 - 12:59 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن ممثل عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الأربعاء أنه منع من دخول البحرين حيث كان سيشارك في الجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال عمر شاكر المسؤول عن المنظمة لإسرائيل وفلسطين في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أنه أمضى 18 ساعة في مطار المنامة حيث اضطر بعدها إلى مغادرة البلاد.

وشاكر الذي يحمل الجنسية الأميركية، كان يأمل في الحصول على تأشيرة لدى وصوله إلى مطار المنامة كما هي الحال بالنسبة إلى رعايا عدة دول غربية.

لكنه منع من ذلك بعدما قال أنه يعمل لحساب هيومن رايتس ووتش وينوي المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للفيفا.

وقال "قيل لي أنه قرار صدر عن الأجهزة الأمنية" مضيفا أن أول رد على طلب التأشيرة هو أن اسمه غير وارد على قائمة المشاركين في الجمعية العمومية للفيفا.

وتمنع البحرين دخول الصحافيين أو الناشطين في حقوق الإنسان منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

ويؤكد شاكر أنه أراد التوجه إلى البحرين لسبب آخر هو دفع الفيفا لمنع إسرائيل من تنظيم مباريات لكرة القدم في مستوطنات بنيت على أراض فلسطينية محتلة.