هيومن رايتس ووتش بعد منع ممثلها من دخول البحرين: تأكيد على أن المنامة لا تتسامح مع الحقوقيين

2017-05-11 - 3:11 م

مرآة البحرين: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن منع السلطات البحرينية لممثلها من الدخول أنه تأكيد على أن البحرين "لا تتسامح مع المدافعين عن حقوق الإنسان"، وذلك وفق ما ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن.

وقالت المنظمة في بيان لها أن البحرين منعت عمر شاكر وهو أمريكي، يعمل كباحث في المنظمة مختص في شؤون إسرائيل وفلسطين، من دخول البلاد، حيث كان ينوي إجراء لقاءات على هامش اجتماع كونجرس الفيفا الذي سيعقد اليوم في المنامة.

وأضافت المنظمة أن البحرين دأبت في السنوات الأخيرة على "منع دخول عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنتقدين، وكذلك المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وزجّت بحقوقيين بحرينيين في السجن" وفق البيان.