2017-05-12 - 11:17 ص

مرآة البحرين: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ثلاثة قوانين وذلك بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب.

ونصَّ القانون الأول رقم (133) على التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة التشيك الموقعة في المنامة بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2016، والمرافقة لهذا القانون، فيما نص القانون الثاني رقم (14) على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة جورجيا الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2016، والمرافقة لهذا القانون.

ونص القانون الثالث رقم (155) على التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة البحرين وحكومة الهند والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 23 يناير 2016، والمرافقة لهذا القانون.