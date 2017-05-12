الاستئناف: السجن 15 سنة لمتهم بحرق صراف آلي بسلماباد

2017-05-12 - 11:31 ص

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الجنائية العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله برفض معارضة محكوم بالسجن 15 سنة بتهمة حرق صراف آلي بسلماباد واعتبار المعارضة كأن لم تكن، لعدم مثوله أمام القضاء.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على المتهم بالسجن 15 سنة ولثلاثة متهمين بحرق صراف آلي تابع لبنك بمنطقة سلماباد، وبسجن متهم رابع 7 سنوات لكونه لم يتم الثامنة عشرة في الواقعة ذاتها، وألزمتهم جميعًا متضامنين بأداء مبلغ 20 ألفًا و205 دنانير قيمة التلفيات بالصراف الآلي.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 17 أكتوبر 2014، أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في جهاز الصراف الآلي والمملوك لبنك، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.