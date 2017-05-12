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السجن 6 أشهر لطفل متهم بالتجمهر ووضع قنبلة وهمية في عالي
2017-05-12 - 11:36 ص
مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، طفلاً بحبسه 6 أشهر بواقعة تجمهر ووضع عبوة وهمية بمنطقة عالي وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأدانت المحكمة المتهم (16 سنة) لأنه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وضع وآخرين مجهولين في مكان عام هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.
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