السجن 10 أيام وغرامة 30 ديناراً لشاب حاز على سيف للعزاء دون ترخيص من وزير الداخلية

2017-05-12 - 11:41 ص

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر حبس شاب 10 أيام وتغريمه 30 ديناراً لحيازته سيفاً من دون ترخيص.

وكانت النيابة وجهت للمتهم أنه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حاز وأحرز السيف دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم وبعد الانتهاء من العزاء بمنطقة المنامة كان متوجها إلى سيارته عند الساعة 12:15 ظهراً وكان بحوزته سيفاً واحداً وعند وصوله بالقرب من أحد الفنادق بالقرب من باب البحرين أوقفته الشرطة وأخبروه أنه ممنوع حمل السلاح في مكان عام كما لم يكن بحوزته ترخيص لحمل السيف.

فحكمت محكمة أول درجة بحبسه 10 أيام وغرامة 30 ديناراً ومصادرة السيف المضبوط، لكنه لم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف والتي قبلت استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.