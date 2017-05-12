البنتاجون: الموافقة على بيع صواريخ بقيمة ملياري دولار للإمارات

2017-05-12 - 11:53 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ بقيمة ملياري دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال البنتاجون في بيان إن البيع يشمل 60 صاروخا من الطراز باتريوت باك-3 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن ومئة صاروخ من الطراز (جيم-تي) التي تصنعها شركة رايثيون.