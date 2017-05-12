منظمة الصحة العالمية: الكوليرا تقتل 51 شخصا في اليمن في أسبوعين

2017-05-12 - 11:57 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن تفشيا لمرض الكوليرا في اليمن أودى بحياة 51 شخصا منذ 27 أبريل نيسان وهو أكثر من ضعف العدد الذي أعلن قبل ثلاثة أيام وهو 25 شخصا.

وأضافت المنظمة أن هناك 2752 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا مع تأكد إصابة 58 حالة بالمرض.

وتراجع تفش وبائي في أواخر العام الماضي إلا أن بؤرا تظهر بشكل متكرر وتسبب في زيادتها تردي الأوضاع الطبية والصرف الصحي والنظافة العامة بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين والتي قتلت عشرة آلاف شخص على الأقل وشردت الملايين.

وقالت الأمم المتحدة إن بضعة منشآت طبية فقط هي التي ما زالت تعمل وأشارت إلى أن ثلثي السكان ليس لديهم مصدر لمياه شرب آمنة.

وتظهر البيانات أن العاصمة صنعاء شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة بنسبة 34.6 بالمئة تلتها المحافظة التي تقع فيها بنسبة 12 بالمئة. كما ظهرت حالات في مدن يمنية كبرى أخرى هي الحديدة وحجة وإب وتعز وعدن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 7.6 مليون شخص يعيشون في مناطق بها خطر كبير لانتقال عدوى الكوليرا إليهم.

وعلى الرغم من أن أغلب من يصابون بالمرض لا تظهر عليهم أعراض أو يصابون بأعراض خفيفة يمكن علاجها بأملاح تعويض السوائل بالفم إلا أن حالات الإصابة الحادة يمكن أن تقتل المصاب في ساعات إذا لم تعالج من خلال التدخل بالسوائل الوريدية والمضادات الحيوية.

ويخوض الحوثيون وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح صراعا ضد تحالف عسكري بقيادة السعودية يدعم الحكومة المعترف بها دوليا.