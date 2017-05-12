رايتس ووتش: شكرنا سلمان بن إبراهيم لموقفه من "أندية المستوطنات" لكنه تراجع وصوّت ضد فلسطين
2017-05-12 - 11:34 م
مرآة البحرين :انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة لتصويتها ضد مقترح فلسطيني يطالب بوقف أنشطة أندية المستوطنات، التي تلعب فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر "شكرنا أمس الشيخ سلمان لدعمه فلسطين ضد المباريات التي ترعاها إسرائيل والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مستوطنات الضفة. لكنه تراجع وصوت ضد فلسطين.
-الشيخ سلمان (#البحرين) قبل التصويت: كفى من رعاية @FIFAcom لمباريات إسرائيل في أراض فلسطينية مسروقة!— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 11, 2017
-الشيخ سلمان وهو يصوت: الأمر مش عاجل... pic.twitter.com/v0l5uSZ2e6
وأضافت "-الشيخ سلمان قبل التصويت: كفى من رعاية الفيفا لمباريات إسرائيل في أراض فلسطينية مسروقة!، لكنه (الشيخ سلمان) وهو يصوت: الأمر مش (ليس) عاجل".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد ناشدت عبر "تويتر" أعضاء الفيفا أن "يقتدوا بالشيخ سلمان ويصوتوا لمنع إسرائيل من تنظيم مباريات كرة في مستوطنات الضفة".
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