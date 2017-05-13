البحرين: اعتقال والد الناشط المسقطة جنسيته يوسف الحوري
2017-05-13 - 3:23 م
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه تلقى إفادة تفيد باعتقال والد الناشط الحقوقي البحريني المسقطة جنسيته يوسف الحوري.
وأوضح يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين في تغريدة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (السبت 13 مايو/أيار 2017) أن السلطات طلبت من والد الحوري أن يتصل بابنه من مركز الشرطة.
وتعاقب السلطات البحرينية النشطاء والمعارضين المتواجدين بالخارج، عن طريق استهداف عائلاتهم، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش قبل أيام أن والدة زوجة الناشط الحقوقي المسقطة جنسية أحمد الوداعي، تم اعتقالها وإحالتها للمحاكمة انتقاماً من نشاطه الحقوقي ضد السلطات.
#Bah وردت الينا إفادة من #البحرين حول إعتقال والد الناشط البحريني المسقطة جنسيته يوسف الحوري و طلب منه الضابط أن يتصل لابنه من مركز الشرطة pic.twitter.com/9zoeV42f6d— S.Yousif Almuhafdah (@SAIDYOUSIF) May 13, 2017
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