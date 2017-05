صور: اعتصام في بريطانيا احتجاجاً على حضور ملك البحرين سباقاً للخيول

مرآة البحرين: بث نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً عن اعتصام لنشطاء في بريطانيا، احتجاجاً على زيارة ملك البحرين للمملكة المتحدة.

ومن المفترض أن تستضيف الملكة إليزابيث (السبت 13 مايو/أيار 2017)، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كضيف شرف في سباق ملكي للخيول، يتم تنظيمه سنوياً، في ويندزور بالقرب من العاصمة البريطانية لندن.

وحمل النشطاء يافطة ضخمة كتب عليها أن ملك البحرين "مجرم وليس ضيف شرف".

ونشر الناشط البريطاني سام والتون صوراً للمعتصمين الذين تم حجب وجوههم، قائلاً أن السبب يعود لخشيتهم من انتقام السلطات البحرينية من عائلاتهم في البحرين.

Police hassling protest against King Hamed. Faces blacked out to avoid reprisals against their families in #Bahrain. Brave brave people. pic.twitter.com/YgGvpZjbyL