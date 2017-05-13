صور: ملك البحرين يلتقي الملكة إليزابيث في ويندسور خلال حضوره مهرجاناً للفروسية

2017-05-13 - 3:53 م

مرآة البحرين: بثت وكالة أنباء البحرين الرسمية، صوراً لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة وهو إلى جانب الملكة إليزابيث، خلال حضوره كضيف شرف في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية.

كما التقى ملك البحرين (الجمعة 12 مايو/أيار 2017)، برئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون، فيما أظهرت الصور وجود نجله المتهم بالتعذيب ناصر، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.