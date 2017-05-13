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وزير المواصلات: مدينة شرق سترة الصناعية تم تحويل ملكيتها إلى ممتلكات منذ 2016
وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد
2017-05-13 - 4:00 م
مرآة البحرين: كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد في رده على سؤال نيابي المقدم حول عدد ونوع المنشآت الصناعية التي ستنشأ على أرض مدينة شرق سترة الصناعية، أنه «تم تحويل عقار أرض مدينة شرق سترة الصناعية في عام 2016 إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة من قبل وزارة المالية".
وأضاف في رده أنه "منذ تملكها (ممتلكات) له بدأت بعمل المخطط الرئيس (Master Planning) والدراسات اللازمة للمشروع الذي سيقام عليه ووضع التصور العام له، وذلك من حيث المخطط المعماري الرئيس، والميزانية المقدرة للبنية التحتية، والميزانية المقدرة للمشروع"، متوقعاً الانتهاء من استراتيجية التطوير في 2017 على حد قوله.
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