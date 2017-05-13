الاستئناف: السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر

2017-05-13 - 4:06 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الجنائية العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد حكم أول درجة بقضية ضرب ملازم أول وتجمهر وشغب، بسجن 3 مستأنفين لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة الدرجة الأولى عاقبت المستأنفين الثلاثة؛ لأنهم في (13 فبراير/ شباط 2015) اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم شرطي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا عبوات مولوتوف.