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الاستئناف: السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر
2017-05-13 - 4:06 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الجنائية العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد حكم أول درجة بقضية ضرب ملازم أول وتجمهر وشغب، بسجن 3 مستأنفين لمدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وكانت محكمة الدرجة الأولى عاقبت المستأنفين الثلاثة؛ لأنهم في (13 فبراير/ شباط 2015) اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم شرطي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا عبوات مولوتوف.
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