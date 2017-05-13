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تأييد السجن 3 و5 سنوات لثلاثة متهمين بحرق إطارات في كرزكان
2017-05-13 - 4:07 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، باعتبار معارضة متهمين كأن لم تكن، وتأييد الحكم المعارض فيه لمتهم ثالث محكوم عليهم بالحبس 3 و5 سنوات.
وعاقبت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في 14 فبراير/ شباط 2016، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في منقولات، كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.
وتشير تفاصيل الواقعة، كما ابلغ بها ملازم أول، إلى أنه بيوم الواقعة وأثناء ما كان على واجب عمله، ورده بلاغ عن وجود حريق بمنطقة كرزكان، وعلى الفور توجه إلى المكان، وشاهد 4 أشخاص يقومون بدفع إطارات ويحملون دبتي بترول، وعند مشاهدتهم الدورية لاذوا بالفرار، وقام باللحاق بالمتهم الأول والذي دخل أحد المنازل فتم القبض عليه.
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