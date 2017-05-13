اعتقال والد الناشط عيسى العالي واستدعاء والدته بسبب مشاركته في اعتصام مناهض لملك البحرين في بريطانيا
2017-05-13 - 4:24 م
مرآة البحرين: قال الناشط المتواجد في المملكة المتحدة عيسى العالي، أن السلطات البحرينية اعتقلت والده، واستدعت والدته بسبب مشاركته في اعتصام مناهض لملك البحرين الذي يتواجد في بريطانيا لحضور سباق للفروسية.
وأكد العالي عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أنه تلقى اتصالا من هاتف والده وهو يتواجد في مركز الشرطة، حيث تحدث إليه وطلب منه عدم المشاركة في التظاهرة ضد ملك البحرين.
وأضاف "منذ اتصاله الأخير عند الساعة 12 ظهراً، انقطعت أخباره، ولا يستبعد أن يتعرض لأي سوء"، مشيرا إلى أن عائلته تعرضت سابقاً لمثل هذه التصرفات الانتقامية في أبريل الماضي حيث استدعي والده وقيل له "بأنك ستتعرض للسجن إذا لم يتوقف ابنك عن نشاطه في لندن" على حد قوله.
1- السلطات الخليفية تحتجز والدي بسبب مشاركتي في التظاهرة في قلعة ويندسور للإعتراض على تواجد الديكتاتور حمد#bahrain#bh pic.twitter.com/z6tWiGzvO9— Isa Alaali (@isa_alaali) May 13, 2017
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