﻿«الداخلية» تُحذر: فيروس في شكل بريد إلكتروني مزيف

2017-05-14 - 10:13 ص

مرآة البحرين: صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه في إطار متابعة الأحداث العالمية في الساعات الأخيرة، تبين وجود هجوم إلكتروني ضرب آلاف المؤسسات حول العالم مما أدى لتشفير بياناتها وطلب مقابل مادي لاسترجاعها.

وأضاف أن الفيروس، يكون على شكل بريد إلكتروني مزيف، يحتوي على مرفقات بصيغة PDF مبرمج بشكل خبيث يقوم بإلحاق الضرر وتشفير البيانات الخاصة بالمستخدم، فور فتح الرابط المرفق ويعطي المخترق كامل الصلاحيات للتحكم بجهاز الضحية، حيث يقوم بعدها بطلب مبالغ مادية لقاء فك هذا التشفير عنه.

وطالب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، جميع المستخدمين بتوخي الحذر، وذلك بعدم تصفح المواقع المشبوهة وعدم فتح أي روابط مجهولة المصدر، يمكن أن يستقبلها المستخدم في الوقت الحالي بشكل مطلق، منوهاً إلى أنه على كل من اشتبه بوجود مثل هذه الحالة، سرعة التبليغ عبر الخط الساخن للإدارة بالاتصال بالرقم 992.