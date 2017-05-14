﻿التيار الوطني الديمقراطي يتضامن مع أسرى فلسطين بفعالية «إضراب الحرية والكرامة»

2017-05-14 - 10:23 ص

مرآة البحرين: نظم التيار الوطني الديمقراطي فعالية الإضراب عن الطعام التضامني مع الأسرى الفلسطينيين، باسم «إضراب الحرية والكرامة» وذلك صباح أمس السبت 13 مايو 2017، في جمعية وعد بأم الحصم، إذ تناوبت فيها جمعيات المنبر التقدمي، والشباب الديمقراطي، والبحرينية لمقاومة التطبيع، والتجمع الوحدوي، على إلقاء الكلمات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وافتتح الفعالية نائب الأمين العام للشئون السياسية للمنبر التقدمي، فلاح هاشم قائلاً: «مرت سبعة وعشرين يوماً على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، وذلك من أجل وقف الانتهاكات ضدهم، وبصمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في أكثر من عشرة سجون». مضيفاً أنه «ومواصلة لمواقف شعبنا البحريني في الوقوف مع القضية الفلسطينية، ودعمه لها، وانسجاماً مع موقف التضامن مع فلسطين الذي تتبناه جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، فإننا اليوم نقف متضامنين مع إخوتنا الأسرى في سجون المحتل الإسرائيلي، مؤكدين على مركزية القضية الفلسطينية ونناشد كل القوى الفلسطينية بإنهاء حالة الانقسام في صفوفها وتوحيد كل القوى والجهود وتوجيهها نحو قضيتها الوطنية».

واختتم هاشم كلمته «نعلن كامل دعمنا و تضامنا مع مطالب الأسرى الإنسانية والتي تتمثل في السماح لهم بزيارة الأهل الدورية والحصول على الرعاية الصحية ووقف الحجز الانفرادي والتعذيب كما ندعو إلى سرعة الإفراج عنهم».