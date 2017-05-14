وزارة العدل تعدّ قانوناً للخطباء وأئمة المساجد

2017-05-14 - 1:17 م

مرآة البحرين: قال وكيل الشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية فريد المفتاح في تصريح لصحيفة الأيام المحلية، أنه يجري حاليًا دراسة إصدار قانون للخطباء والأئمة.

وزعم المفتاح أن البحرين تتمتع بمستوى عالٍ من الحرية ولا تضع ضوابط مقيدة، بل هناك مساحة للخطباء في التوجيه والارشاد، إلا أنه يتم تزويدهم بنماذج غير ملزمة تتضمن العديد من المعاني الراقية.