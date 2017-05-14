أسوشيتد برس: اعتقال أقارب ناشطين بحرينيين تظاهروا ضد الملك في بريطانيا

2017-05-14 - 3:10 م

مرآة البحرين (خاص) : ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن ناشط بحريني أن السلطات البحرينية "اعتقلت أقارب ثلاثة نشطاء على خلفية احتجاجات استهدفت الملك البحريني خلال مشاركته في عرض للخيول في المملكة المتحدة".

وتأتي الاعتقالات مع احتجاج النشطاء على مشاركة الملك البحريني في مهرجان ويندسور الملكي للخيول في بريطانيا. وقد نشرت وكالة بنا صورًا للملك مع الملكة إليزابيث الثانية وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن أخته من بين المعتقلين.

وأضاف الوداعي أن "هذه دناءة جديدة من قبل السلطات البحرينية لابتزاز النشطاء من خلال اعتقال أقاربهم في البحرين".

وكانت السلطات البحرينية قد استهدفت أفرادًا من أسرة الوداعي منذ احتجاجه على الملك البحريني خلال زيارة سابقة للأخير إلى لندن.

ولفت الوداعي إلى أن أفراد أسرته وأقارب نشطاء آخرين ما يزالون مستهدفين "للحد من المعارضة الشعبية ضد حكام البلاد" وسط حملة قمع واسعة في البحرين بعد أن قمع حكامها احتجاجات الربيع العربي في العام 2011.

وتواصل السلطات البحرينية اعتقال النشطاء ونفيهم، كما بدأت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ولفتت أسوشيتد برس إلى أن جمع المعلومات في البحرين أصبح أكثر صعوبة، مع رفض الحكومة البحرينية السماح بدخول صحافييها وآخرين إلى البلاد.

ولم تستجب السلطات البحرينية لطلب الوكالة الحصول على تعليق.