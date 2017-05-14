رويترز: الشرطة البحرينية تعتقل أقارب ثلاثة ناشطين نظموا احتجاجا في بريطانيا

2017-05-14 - 6:17 م

مرآة البحرين (رويترز): قال ناشط إن قوات الأمن البريطانية اعتقلت يوم السبت أفرادا من عائلات ثلاثة ناشطين يقيمون في بريطانيا بسبب احتجاجهم على حضور العاهل البحريني عرضا للفروسية في بريطانيا.

وكان الناشطون يحتجون على حضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمهرجان ويندسور الملكي للفروسية. وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء البحرين الملك حمد مع الملكة اليزابيث الثانية.

وقال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن إن شقيقته تلقت استدعاء هاتفيا إلى مركز شرطة المحرق للاستجواب صباح السبت.

ووصف هذا بأنه انحدار جديد للسلطات البحرينية يتمثل في ابتزاز الناشطين من خلال اعتقال أفراد عائلاتهم في البحرين.

وأبلغ والد وشقيقة اثنين من الناشطين الآخرين أفرادا من عائلاتهما بتعرضهما للاعتقال.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية البحرينية التعليق.

وكان أفراد من عائلة الوداعي اعتقلوا في السابق في أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاجه أمام سيارة تقل الملك حمد لدى اقترابها من مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال زيارة.