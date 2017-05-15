ماس كهربائي أم سياسي: احتراق سيارة ابتسام الصائغ بعد أيام من حملة إعلامية ضدها

2017-05-15 - 6:29 ص

مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن سيارتها احترقت فجر اليوم الاثنين (15 مايو/ أيار 2017)، وذلك بعد أيام من هجمة واسعة شنتها صحف ومؤسسات شبه حكومية عليها.

الصائغ قالت عبر حسابها على الانستقرام "تفاجأت وأنا استعد لصلاة الفجر بحريق يشب في سيارتي. وأضافت "خلال انتظار وصول رجال الدفاع المدني (...) الذين تأخروا قليلا بسبب عدم استطاعتهم معرفة طريق الوصول كما أفاد رجل المطافئ، ازداد لهيب النار وحجمه وأصوات قوية تصدر من آثار انفجار الإطارات وخزان الوقود حتى احترقت السيارة بأكملها وتم اطفاؤها وفحصها من قبل الدفاع المدني الذين أفادوا أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتابعت الصائغ "الغريب أن حوادث حريق السيارات ازدادت خلال هذه الفترة ومازلنا في الشهر الخامس"، وتشير الصائغ إلى احتراق سيارة المعاون السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق.

وكانت سيارة المرزوق وهو قيادي في المعارضة قد احترقت الأحد (7 مايو/ أيار 2017) ومعها أجزاء من الواجهة الخارجية للمنزل، وادعت السلطات أيضا أن سبب الحريق ماس كهربائي.

الصائغ كانت قد تعرضت الأيام القليلة الماضية إلى حملة إعلامية شنتها صحيفة الأيام وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ضدها، لحديثها عن تقييد المعتقلين السياسيين على سرير المرض أثناء تلقيهم العلاج.

وأشارت إلى أنها "من المهتمين بفحصها (السيارة) في الوكالة التابعة لها ولم يكن فيها أي مشكلة . وشاشتها الخاصة تنبئ عن أي خلل قبل حدوثه ولم تشر لأي خلل قبل ساعات من الحادث".

وتابعت "على العموم أرجو من الجميع التأكد من فحص سياراتهم لتجنب أي حادث مماثل. وأنا بخير برغم أني فقدت سيارتي، ولكن مقارنة بما نفقد من أحبة وما نشهد من أمور مؤلمة لم يعد أي شيء مادي مهم لدي، وعلى يقين أن الغد سيكون أفضل وأجمل وسيعوضنا الله كل الخسائر".

من جهتها قالت الداخلية عبر حسابها على تويتر إن "الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بسيارة في منطقة جدعلي ، والمعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي".