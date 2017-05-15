صحيفة محلية: حركة ترقيات جديدة في السلك القضائي تشمل أكثر من 40 قاضياً

2017-05-15 - 9:57 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية المقربة من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، أن هناك حركة ترقيات كبيرة شملت أكثر من 40 قاضياً وأنها سوف يبدأ العمل بها بعد نشرها في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.

ووفق الصحيفة فإن الترقيات شملت 25 قاضيا تم ترقيتهم إلى درجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحام عام بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا هم:

* القاضي صلاح أحمد القطان.

* القاضي إبراهيم سلطان الزايد.

* القاضي خالد أحمد المدفع.

* القاضي عبدالله الأشراف.

* القاضي مصطفى عبدالرحمن حسن.

* القاضي يوسف إبراهيم.

* المستشار وائل رشيد بوعلاي (محاميا عاما).

* المستشار أحمد الحمادي (محاميا عاما).

* المستشار أسامة العوفي (محاميا عاما).

* المستشار نواف حمزة (محاميا عاما).

* المستشار هارون الزياني (محاميا عاما).

* القاضي علي أحمد الكعبي.

* القاضي علي خليفة الظهراني.

* القاضي محمد ميرزا أمان.

* القاضي خليفة راشد مجيران.

* القاضي موسى عبدالله الموسي.

* القاضي مانع راشد البوفلاسة.

* القاضي جمعة عبدالله الموسى.

* المستشار حسين البوعلي (محاميا عاما).

* القاضي معاذ مبارك العايدي.

* المستشار نايف يوسف المحمود (محاميا عاما).

* المستشار ممدوح المعاودة (محاميا عاما).

* المستشار فهد سالم بونوفل (محاميا عاما).

* القاضي حمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.

* القاضي سعيد ملا العرادي.

وتضمنت الترقيات تعيين ثلاثة قضاة بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) هم:

* الشيخ وليد عبدالمنعم المحمود.

* الشيخ عبدالرحمن الفاضل.

* الشيخ عبدالرحمن الشاعر.

وتضمنت الترقيات تعيين قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) هما: الشيخ فيصل الغرير، والشيخ حمد سامي الدوسري.

ويعين الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة قاضيا بالمحكمة الكبرى الشرعية الدائرة السنية من الفئة (أ).

وتضمنت الترقيات تعيين أربعة قضاة بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) هم: الشيخ صلاح عبدالله، الشيخ فيصل جواد المشعل، الشيخ عبدالنبي الحداد، الشيخ زكريا الصددي.

وتعيين أربعة قضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) هم: الشيخ باقر عيسى المحروس، الشيخ علي عبدالهادي خليفة، الشيخ محمد طاهر المدني.

وتعيين ثلاثة قضاة بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية) من الفئة (أ) هم: الشيخ سليمان الستري، الشيخ سعيد جعفر حماد، الشيخ مهدي موسى كاظم.

وينقل القاضي محمد جمال سلطان للعمل وكيلا للنائب العام.