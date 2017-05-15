أهالي البلاد القديم يعتصمون احتجاجاً على عدم شملهم ضمن مشاريع الإسكان

2017-05-15 - 10:03 ص

مرآة البحرين: اعتصم مواطنون من أهالي البلاد القديم عصر أمس الأحد 14 مايو/أيار 2017 احتجاجاً على عدم شملهم ضمن المشاريع الإسكانية التي بدأت وزارة الإسكان بتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية في مختلف المحافظات.

وقال عدد من المعتصمين أن طلباتهم تعود إلى قبل 20 عاماً وأن الوزارة تغض الطرف عن أصحاب الطلبات الإسكانية في محافظة العاصمة.

من جانبها قالت اللجنة الأهلية للإسكان في البلاد القديم أن «عدد الطلبات الإسكانية في المنطقة فاق 1500 طلب إسكاني، والمشروع الإسكاني الذي تم إنشاؤه في المنطقة وضم نحو 144 وحدة سكنية، وزع منها نحو 100 وحدة على أصحاب الطلبات في المنطقة، وبقية الوحدات وزعت على أصحاب طلبات من خارج المنطقة»، مشيرة إلى أن «هذا العدد من الوحدات لم يغطِ حتى 10 في المئة من عدد الطلبات في المنطقة، وكان لدينا أمل أن تقوم الوزارة بمراعاة هذا الأمر في توزيعاتها، إلا أنها لم تلتفت إلى أحقيتنا في المشاريع الإسكانية بحكم أقدمية طلبات العشرات من أهالي المنطقة».