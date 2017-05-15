الداخلية تلقي القبض على 3 متهمين بسرقة سيارات

2017-05-15 - 11:29 ص

مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على اثنين من المشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بإتلاف وسرقة سيارات في مختلف المحافظات وبالسلوك الإجرامي ذاته، وذلك بعد أن تلقت المديرية بلاغات بعدة وقائع في هذا الشأن.

وأوضح أن المديرية قامت بتشكيل فريق عمل لمباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة من المشتبه بهم والقبض على اثنين منهم، وذلك بعد ضبط السيارة والأدوات التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، وقد بلغ عدد البلاغات في محافظة المحرق وحدها 15 بلاغاً، فضلاً عن عدة بلاغات في مختلف المحافظات، في حين مررت المديرية معلومات عن المشتبه به الثالث والذي على ضوئها، تمكنت مديرية شرطة محافظة الجنوبية من القبض عليه. وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.