الداخلية تلقي القبض على 3 متهمين بسرقة سيارات
2017-05-15 - 11:29 ص
مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على اثنين من المشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بإتلاف وسرقة سيارات في مختلف المحافظات وبالسلوك الإجرامي ذاته، وذلك بعد أن تلقت المديرية بلاغات بعدة وقائع في هذا الشأن.
وأوضح أن المديرية قامت بتشكيل فريق عمل لمباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة من المشتبه بهم والقبض على اثنين منهم، وذلك بعد ضبط السيارة والأدوات التي كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، وقد بلغ عدد البلاغات في محافظة المحرق وحدها 15 بلاغاً، فضلاً عن عدة بلاغات في مختلف المحافظات، في حين مررت المديرية معلومات عن المشتبه به الثالث والذي على ضوئها، تمكنت مديرية شرطة محافظة الجنوبية من القبض عليه. وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
- 2017-05-15رجل دين شيعي لا يعلم مصيره أو مكان احتجازه منذ اعتقاله في 28 أبريل الماضي
- 2017-05-15حجز قضية أحد أبناء عائلة البنعلي للحكم في 15 يونيو بتهمة الانضمام إلى داعش
- 2017-05-15أهالي البلاد القديم يعتصمون احتجاجاً على عدم شملهم ضمن مشاريع الإسكان
- 2017-05-15صحيفة محلية: حركة ترقيات جديدة في السلك القضائي تشمل أكثر من 40 قاضياً
- 2017-05-15ماس كهربائي أم سياسي: احتراق سيارة ابتسام الصائغ بعد أيام من حملة إعلامية ضدها
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus