رجل دين شيعي لا يعلم مصيره أو مكان احتجازه منذ اعتقاله في 28 أبريل الماضي

2017-05-15 - 11:33 ص

مرآة البحرين: قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام لحقوق الإنسان، السيد عباس شبر، أن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عبدالزهراء الكربابادي لا يعلم مصيره منذ اعتقاله في 28 أبريل/نيسان الماضي، على يد قوات تابعة للداخلية بعد مداهمة منزله.

وأوضح شبر أن الكربابادي لم يتمكن منذ اعتقاله من لقاء محاميه، ولا أحد يعلم أين يتم احتجازه.