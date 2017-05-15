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رجل دين شيعي لا يعلم مصيره أو مكان احتجازه منذ اعتقاله في 28 أبريل الماضي

2017-05-15 - 11:33 ص

مرآة البحرين: قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام لحقوق الإنسان، السيد عباس شبر، أن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عبدالزهراء الكربابادي لا يعلم مصيره منذ اعتقاله في 28 أبريل/نيسان الماضي، على يد قوات تابعة للداخلية بعد مداهمة منزله.

وأوضح شبر أن الكربابادي لم يتمكن منذ اعتقاله من لقاء محاميه، ولا أحد يعلم أين يتم احتجازه.

 

 

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