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رجل دين شيعي لا يعلم مصيره أو مكان احتجازه منذ اعتقاله في 28 أبريل الماضي
2017-05-15 - 11:33 ص
مرآة البحرين: قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام لحقوق الإنسان، السيد عباس شبر، أن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عبدالزهراء الكربابادي لا يعلم مصيره منذ اعتقاله في 28 أبريل/نيسان الماضي، على يد قوات تابعة للداخلية بعد مداهمة منزله.
وأوضح شبر أن الكربابادي لم يتمكن منذ اعتقاله من لقاء محاميه، ولا أحد يعلم أين يتم احتجازه.
حتى الآن الأخبار منقطعة عن #الشيخ_عبد_الزهراء_الكربابادي المعتقل بتاريخ 28 أبريل ولم يسمح للمحامي باللقاء معه@SALAM_DHR @hrw_ar @AmnestyAR pic.twitter.com/Rfsf5wMpYw— S. Abbas Shubbar (@shubberhhh) May 14, 2017
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