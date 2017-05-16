2017-05-16 - 12:10 ص

مرآة البحرين: أطلقت منظمة العفو الدولية الاثنين (15 يوليو/ تموز 2017) نداء للإفراج عن المعتقل نزار القارئ، مشيرة إلى تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

وقالت المنظمة في بيان إن قوات مدنية اعتقلت (5 مايو/ أيار 2017) عضو جمعية الوفاق القارئ، وتم حرمانه من النوم وتقييد يديه من الخلف. ولفتت المنظمة إلى أنه لم يحصل على حقه في الوصول إلى محامٍ.

وذكرت أنه تم توجيه تهمة التجمهر في الدراز إلى القارئ، غير أنه اتصل بعائلته في الثامن من الشهر ليبلغهم أن إدارة التحقيقات الجنائية تحقق معه حول "أمر كبير"، وطلب منهم إحضار ملابس له بالإضافة لأدويته حيث يتعالج من أمراض الربو وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت المنظمة أنه في 14 مايو اتصل بعائلته وكان بجواره شخص يملي عليه ما يقول، وأشارت إلى أنه قال مرارا إنه بريء، وطلب من عائلته أن يدفنوه بجوار اخته، وعندما سألوه عما إذا تعرض للتعذيب انقطع الخط.

منظمة العفو عبرت عن خشيتها من تعرض القارئ للتعذيب، وطالبت بالإفراج عنه.