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عمال بحرينيون يعتصمون أمام "العمل" للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 4 أشهر
2017-05-16 - 12:00 م
مرآة البحرين: اعتصم عدد من العمال البحرينيين أمام مبنى وزارة العمل بمدينة عيسى أمس الإثنين 15 مايو/أيار 2017 للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 4 أشهر.
وقال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن العمال "يعملون في إحدى الشركات الكبرى للمقاولات وحصلت الوزارة على وعود منها لأكثر من مرة ولكن للأسف لم تتمكن الشركة من الإيفاء بهذه الوعود نظراً لوجود ضائقة مادية كبيرة".
ولفت الدوسري إلى أن الشركة قامت في وقت سابق بتسفير مجموعة كبيرة من عمالها وسيتم تسريح وتسفير الباقي على دفعات متتالية، في حين أن الوزارة سعت ومازالت تحاول جاهدة أن تكلل جهودها بالنجاح بصرف رواتب العمال البحرينيين.
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