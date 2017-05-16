» أخبار
الاستئناف: السجن 3 سنوات لطفل متهم بوضع قنبلة وهمية
2017-05-16 - 12:13 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، حبس طفل «16 سنة» 3 سنوات؛ لوضعه جسما محاكيا للمتفجرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأدانت المحكمة الطفل ذو 16 عاماً لأنه في 22 سبتمبر/ أيلول 2014، وضع وآخرون مجهولون نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.
وتعود تفاصيل الواقعة بقيام المتهم بوضع هيكل محاك لاشكال المتفجرات على شارع الشيخ سلمان، بالقرب من وكالة للسيارات، وتبين أنه 3 قنينات ماء تم لفها جميعا بشريط لاصق أسود وأسلاك كهربائية و10 بطاريات كهربائية بقوة 1.5 فولت.
وتزعم السلطات أنها توصلت للمتهم عن طريق التحريات.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-16البحرين: الحقوقي البارز نبيل رجب يمثل اليوم وغدا أمام المحكمة
- 2017-05-16مركز البحرين: اعتقال 8 مواطنين بينهم امرأة خلال الأسبوع الماضي
- 2017-05-16الوطنية للحقوق تستقبل مدير قسم الشرق الأوسط بالأمم المتحدة
- 2017-05-16عائلة المعتقل سيد فاضل سيد عباس: أحيل للقضاء العسكري لكنه ممنوع من توكيل محام أو اللقاء بنا
- 2017-05-16عمال بحرينيون يعتصمون أمام "العمل" للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أكثر من 4 أشهر
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus