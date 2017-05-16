الوطنية للحقوق تستقبل مدير قسم الشرق الأوسط بالأمم المتحدة

2017-05-16 - 12:24 م

مرآة البحرين: التقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، مدير قسم الشرق الأوسط وغرب آسيا بإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة داركو موكيبوب وذلك بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالمملكة أمين الشرقاوي.

وقال بيان صادر عن المؤسسة أن الاجتماع تناول "عددًا من المواضيع كان أبرزها دور المؤسسة في تعميق علاقات التعاون مع الأمم المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب دور الأمم المتحدة ونشاطاتها في مختلف القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق بسبل التعاون المشترك من خلال قيام المؤسسة الوطنية بدعم قضايا حقوق الإنسان وبناء القدرات بما يتلاءم مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها من جانب البحرين، والآليات الدولية لمجلس حقوق الإنسان ذات العلاقة، إضافة إلى بحث المعوقات والتحديات التي تعترض عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".