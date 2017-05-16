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مركز البحرين: اعتقال 8 مواطنين بينهم امرأة خلال الأسبوع الماضي
2017-05-16 - 12:33 م
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه تمكن من رصد خروج 14 مسيرة سلمية في 12 منطقة في البحرين، تعرضت 3 منها للقمع على يد قوات الشرطة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو/أيار الجاري.
وأضاف المركز أنه رصد في الفترة (8 حتى 14 مايو/أيار 2017) اعتقال 8 مواطنين بينهم امرأة، فيما أحصى صدور أحكام بحق 66 مواطنا في 19 قضية ذات خلفية سياسية، منهم 3 حكموا بالمؤبد وواحد حكم عليه بالإعدام (ماهر الخباز).
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