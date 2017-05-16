البحرين: الحقوقي البارز نبيل رجب يمثل اليوم وغدا أمام المحكمة
2017-05-16 - 12:38 م
مرآة البحرين: من المفترض أن يمثل عصر اليوم (الثلثاء 16 مايو/أيار 2017) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والحقوقي البارز نبيل رجب أمام المحكمة في قضية المقابلات التلفزيونية التي تتهمه السلطات بأنه بث من خلالها "معلومات كاذبة".
كما وستعقد صباح غد، جلسة جديدة من محاكمة رجب في قضية التغريدات المتهم فيها بالإساءة للسعودية ووزارة الداخلية البحرينية، على خلفية انتقاده حرب اليمن، والتعذيب في سجن جو.
وتشن السلطات حملة قاسية ضد المعارضة في البحرين منذ يونيو/حزيران الماضي، ومع بدء الحملة الأعنف على المعارضة اعتقلت الحقوقي البارز نبيل رجب، وأسقطت جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقامت بحل جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد.
ولاقى اعتقال رجب تنديداً من الولايات المتحدة، الحليف الأبرز للبحرين، والتي دعت صراحة لإسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً.
ومنذ اعتقاله، يقبع رجب في زنزانة انفرادية، وتردت حالته الصحية، ما اضطر السلطات لنقله للمستشفى مراراً، كما أنه خضع مؤخراً لعملية جراحية بسبب وضعه الصحي.
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