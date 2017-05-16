بالفيديو: بلومبيرغ: كيف تتكيّف البحرين مع أسعار النفط الهابطة

2017-05-16 - 5:33 م

مرآة البحرين: في ظل الضربة الاقتصادية الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط قال مسئول بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إن الوضع في البلاد يمثّل تحديًا، ولكنه أيضًا فرصة، وفق قوله، معتبرا أن الوضع سيساعد "في دفع الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تجعل البحرين أكثر قدرة على المنافسة في السنوات المقبلة".

وفي مقابلة مسجلة بالفيديو مع بلومبيرغ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في كمبوديا، قال سيمون غالبين، المدير العام لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إنّ "أقل من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالية في البحرين الآن يأتي من النفط والغاز، ومعظمها يأتي من أشياء مثل الخدمات المالية والصناعة وغيرها من أنشطة القطاع الخاص".

وفيما يتعلق بالإصلاحات التي ستتحقق جرّاء التغيرات في أسعار النفط، قال غالبين إنّ هناك "ثلاث فرص كبيرة أتيحت، أحدها هو إنفاق الكثير من المال على البنية التحتية المادية". وذكر أنّ 32 مليار دولار يتم استثمارها في توسيع المطار، والجسر الثاني إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الوجهات السياحية الجديدة والتطورات.

وأضاف أنّه "ما يثير اهتمامنا هو أن الـ 32 مليار دولار التي يتم استثمارها في البحرين معظمها يأتي من القطاع الخاص، لذلك هناك ثقة هائلة من القطاع الخاص في البحرين".

وعلاوة على ذلك، ذكر غالبين أن البحرين تركز أيضًا على البنية التحتية الناعمة.

ورأى سيمون غالبين أن هناك تغيرًا في البحرين، مؤكدًا على ضرورة إعادة البحرين للخريطة بعد أن كانت رائدة في العديد من المجالات، بما في ذلك كونها أوّل من بنى شركة طيران عالميّة في منطقة الخليج، وأوّل من بدأ بالخدمات الماليّة والمصرفيّة الإسلاميّة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن البحرين لديها اقتصاد حر ومفتوح، إلّا أنّ قربها من المملكة العربية السعودية ودورها في دول مجلس التعاون الخليجي مهم جدًا، خاصة وأنها تعتبر أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غالبين في المقابلة إنّ هناك نموًا محتملًا في السياحة، حيث أنّ البحرين تعمل على القطاعات والمرافق التي من شأنها جذب الزوار السعوديين وتشجيعهم على البقاء لفترة أطول. كما أشار إلى أهمية التطور في قطاع الألمنيوم، مشيرًا إلى التوسع في مصهر الألمنيوم لشركة ألبا، الذي يقدر بأن يكون من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.