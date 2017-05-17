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ملك البحرين يتلقى اتصالاً من أمير قطر

2017-05-17 - 11:24 ص

مرآة البحرين: تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الاتصال استعرض "العلاقات الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها في كافة المجالات، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".    

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