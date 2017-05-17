» أخبار
ملك البحرين يتلقى اتصالاً من أمير قطر
2017-05-17 - 11:24 ص
مرآة البحرين: تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الاتصال استعرض "العلاقات الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها في كافة المجالات، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-17رويترز: رفض الإفراج بكفالة عن ناشط بحريني بارز
- 2017-05-17تأجيل قضية كتائب ذو الفقار حتى 12 سبتمبر للاستماع لشاهد الإثبات
- 2017-05-17تأجيل قضية نبيل رجب حتى 30 مايو مع استمرار حبسه
- 2017-05-17الشيخ ميثم السلمان لإذاعة فرنسا الدولية: بمجرد أن تطأ قدماي البحرين ستمنعني السّلطات من المغادرة إن لم تعتقلني
- 2017-05-16البحرين: الحقوقي البارز نبيل رجب يمثل اليوم وغدا أمام المحكمة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus