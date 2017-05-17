تأجيل قضية كتائب ذو الفقار حتى 12 سبتمبر للاستماع لشاهد الإثبات
2017-05-17 - 11:43 ص
مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، نظر قضية 138 متهماً بتشكيل «كتائب ذو الفقار» حتى 12 سبتمبر/ أيلول 2017؛ للاستماع لشاهد الإثبات.
ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين، وهي: أنهم منذ العام 2013 حتى 2016 شكل المتهمون الأول والثاني والثالث على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتولوا القيادة بها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الغرض، وجندوا عدداً من الأشخاص كعناصر في الجماعة التي تستهدف رجال الشرطة.
وكانت النيابة العامة أعلنت أنها انتهت من التحقيق في قضية تشكيل «كتائب ذو الفقار» وأحالت 138 متهماً إلى المحكمة، منهم 86 متهماً محبوساً، و52 متهماً هارباً، لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهم.
واعتقلت السلطات الأمنية عدداً كبيراً من المواطنين مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأحالتهم للنيابة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وقامت النيابة بالتحقيق في القضية لعشرة أشهر، وأحالتهم للمحاكمة مؤخراً.
وشكا عدد من المتهمين لذويهم تعرضهم للتعذيب الشديد على يد قوات الأمن، التي انتزعت منهم اعترافاتهم والتي تم بموجبها إحالتهم إلى النيابة.
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