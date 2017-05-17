رويترز: رفض الإفراج بكفالة عن ناشط بحريني بارز

2017-05-17 - 11:48 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت جماعة حقوقية مؤيدة للمعارضة البحرينية إن السلطات رفضت يوم الثلاثاء الإفراج بكفالة عن ناشط بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتصل بتهمة كتابة مقال ينتقد الحكومة.

وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن صحة الناشط نبيل رجب تتدهور بعدما خضع لعملية جراحية الشهر الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على التقرير.

كان رجب شخصية بارزة في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 2011 قادتها الأغلبية الشيعية وتم اعتقاله مرارا.

وقال رجب في مقال نشر باسمه في صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر أيلول إنه محتجز في سجن انفرادي أغلب الوقت منذ بداية الصيف.

وأضاف أن البحرين بلد "يخضع شعبه للسجن والتعذيب بل للموت بسبب الجرأة على الرغبة في الديمقراطية".

ويواجه رجب محاكمة منفصلة بسبب تغريدات على تويتر اتهمته السلطات بكتابتها عن نظام السجون في المملكة ومشاركتها في الحرب في اليمن.

وحثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة البحرين يوم الجمعة على إخراج رجب من الحبس الانفرادي الذي ظل فيه لأكثر من تسعة أشهر والتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم.

وتنفي البحرين أي انتهاكات ممنهجة على يد الشرطة أو في السجون وتقول إنها تواجه احتجاجات عنيفة تدعمها إيران.