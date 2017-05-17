مقتل جندي سعودي وإصابة خمسة في اشتباكات بالقطيف
2017-05-17 - 12:04 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء إن جنديا قتل وأصيب خمسة من رجال الأمن في اشتباكات مع متشددين مسلحين في محافظة القطيف وذلك بعد أيام من مقتل طفل وعامل بناء في نفس البلدة وهي العوامية.
وقالت الوزارة إن قذيفة صاروخية قتلت الجندي في منطقة بالعوامية وإن عملية التصدي للمتشددين مستمرة بمساعدة قوات للدعم.
وفي 12 مايو/أيار قالت السلطات إن مسلحين قتلوا طفلا سعوديا ورجلا باكستانيا خلال هجوم على عمال بمشروع بناء في العوامية.
وقالت الوزارة في بيانها يوم الثلاثاء إن "عناصر إرهابية" تستخدم "هذه القذائف وغيرها من عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي القائم في حي المسورة ومهاجمة العاملين بالمشروع التطويري".
وشهدت القطيف احتجاجات من أجل منح مزيد من الحقوق للشيعة وباتت تتكرر بمعدلات أكبر منذ إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر قبل عام بعد إدانته بالتحريض على العنف.
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