السعودية دعت عمر البشير لحضور القمة مع ترامب

2017-05-17 - 12:09 م

مرآة البحرين (أ ف ب): وجهت المملكة العربية السعودية دعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب لحضور القمة التي تستضيفها الأحد وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفاد الأربعاء مسؤول سعودي.

وقال المسؤول "إنه مدعو" ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول مشاركة البشير، من دون أن يؤكد ما إذا كان الرئيس السوداني سيحضر القمة.

وفي أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في البيت الابيض، يزور ترامب يومي السبت والأحد السعودية حيث يحضر "القمة العربية الإسلامية الأميركية"، ويشارك في اجتماع مع قادة دول الخليج الست، ويعقد لقاء ثنائيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق البشير في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

لكن الرئيس السوداني الذي ينفي هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة إلى دول في أفريقيا والخليج.

وظل النظام في الخرطوم على مدى سنوات على علاقة وثيقة مع إيران، الخصم اللدود للرياض، لكن الحليفين افترقا نتيجة لاختلاف مواقفهما من الصراع في سوريا واتجاه السودان للتحالف مع الرياض.

وأعلن السودان عام 2015 مشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين المقربين من إيران. والأسبوع الماضي، أجرت السعودية أول مناورات عسكرية جوية مشتركة مع السودان.