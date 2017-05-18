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الملحق العسكري البريطاني يقول أن البحرين تواجه هجمات إرهابية كل شهر
2017-05-18 - 1:33 م
مرآة البحرين: قال الملحق العسكري في السفارة البريطانية الكولونيل مقدم أندرو برايس أن العبوات الناسفة في الشوارع البحرينية التي "يفجرها الإرهابيون" خطر يواجه البحرينيين يومياً.
وتحدث الملحق العسكري عن "العديد من حوادث العبوات الناسفة التي انفجرت والتي أسفرت عن إصابة مدنيين فيها، إضافة إلى حادثة إصابة رجال أمن في اعتداء على حافلة كانت في طريق جو".
وأضاف في حديث صحافي على هامش المؤتمر البريطاني البحريني لمكافحة المتفجرات (الأربعاء 17 مايو/أيار 2017) "في كل شهر هناك عدد من الهجمات الإرهابية في الشوارع وخلال العامين الماضيين هناك عدد من المدنيين الذين أصيبوا في مثل هذه الهجمات من قبل إرهابيين والتي لا تفرق بين أحد والتي خلفت العديد من المصابين من مدنيين ورجال أمن".
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